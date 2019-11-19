Подписаться
Новости. Общество
12:01, 19 Ноября 2019
фото: © pixabay.com

Уволившемуся со скандалом фельдшеру в Карелии нашли замену

Загрузка...

В Коткозерский ФАП привлечен новый специалист, сообщили в Минздраве Карелии.

В связи с увольнением по собственному желанию  фельдшера на Коткозерский ФАП привлечен специалист, который в рамках выездной работы с 19 ноября обслуживает взрослое и детское население Коткозера, Торосозера и Интерпоселка.

Фельдшер Любовь Чеснокова имеет опыт работы более 30 лет. Она  проживает в Верхнем Олонце, но готова переехать с семьей в Коткозеро, в служебную квартиру.

Напомним, многодетная Светлана Корешкова приехала с семьей из Иркутска в Карелию и устроилась работать фельдшером в поселке Коткозеро Олонецкого района. Но на минувшей неделе приняла решение уволиться, высказав в соцсети претензии к властям Карелии.

Суть ее претензий к карельским властям состоит в том, что она приехала в Олонецкий район под твердое обещание о покупке частного дома с приусадебным участком - ей и ее большой семье. Вместо дома многодетной семье выделили 40-метровую квартиру, в которой течет крыша, а коммуналка составляет минимум 11 тысяч рублей в месяц.

Светлана обращалась к главе Карелии, но ответ ее, видимо, не устроил. Тогда она пригрозила перекрыть трассу "Кола", а 5 ноября подала заявление об увольнении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-11-19 12:19:10
Деньги вернула простая наша Корешкова?
олег кулатов
2019-11-19 12:08:14
Да нашему правительству пофиг на людей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)

Аналитика

18.11.2019 13:45
Обществоведение
"Мама, не плачь" 2
В Питкярантском городском суде вынесен приговор 19-летнему Андрею Жильцову, обвиняемому "в причинении смерти" трем друзьям на Ладожском озере 19 июня 2017 года.
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 12
18.11.2019 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
18.11.2019 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
"Эта палка стрелять может" 13
15.11.2019 12:38
Вся аналитика

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»