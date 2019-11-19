Уволившемуся со скандалом фельдшеру в Карелии нашли замену

В Коткозерский ФАП привлечен новый специалист, сообщили в Минздраве Карелии.

В связи с увольнением по собственному желанию фельдшера на Коткозерский ФАП привлечен специалист, который в рамках выездной работы с 19 ноября обслуживает взрослое и детское население Коткозера, Торосозера и Интерпоселка.

Фельдшер Любовь Чеснокова имеет опыт работы более 30 лет. Она проживает в Верхнем Олонце, но готова переехать с семьей в Коткозеро, в служебную квартиру.

Напомним, многодетная Светлана Корешкова приехала с семьей из Иркутска в Карелию и устроилась работать фельдшером в поселке Коткозеро Олонецкого района. Но на минувшей неделе приняла решение уволиться, высказав в соцсети претензии к властям Карелии.

Суть ее претензий к карельским властям состоит в том, что она приехала в Олонецкий район под твердое обещание о покупке частного дома с приусадебным участком - ей и ее большой семье. Вместо дома многодетной семье выделили 40-метровую квартиру, в которой течет крыша, а коммуналка составляет минимум 11 тысяч рублей в месяц.

Светлана обращалась к главе Карелии, но ответ ее, видимо, не устроил. Тогда она пригрозила перекрыть трассу "Кола", а 5 ноября подала заявление об увольнении.