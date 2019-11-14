УЖАСЫ ПЕТРОЗАВОДСКА: "Кошечки стали свидетелями страшной трагедии - весь дом в крови"

В Петрозаводске убили 85-летнюю женщину, сообщили в Следкоме Карелии.

В соцсети появилось сообщение с просьбой помочь найти новых хозяев двум кошкам, которые остались без присмотра после убийства их владелицы.

"Я верю в чудо, верю в ответственность и добро, - написала автор сообщения Александра. - Кошечкам 15 и 5 лет. С рождения они жили в любви и ласке. 2 недели назад их хозяйку, прекрасную женщину 85 лет, убили у них на глазах. Убили в её светлой и уютной квартире, дома, - это ужасное событие, которому нет объяснения.

Кошечки стали свидетелями этой страшной трагедии и после ещё в течение 10 дней оставались без еды, без воды, в ужасном шоке, весь дом в крови. Ко мне обратилась за помощью племянница погибшей, животные одни в квартире, кошечкам нужно срочно найти новый дом. Пока они в сильном стрессе, старшая кошка обижает младшую, из-за потрясения старшая постоянно ест, а младшая не ест совсем.

Старшая кошка напугана и пока не подпускает, ей нужно время прийти в себя, необходима забота и тепло. Младшая наконец-то поела и через 3 минуты из запуганного зверька превратилась в нежную ласкушку. За кошечками становится некому ухаживать, это срочный вопрос".

Также девушка сообщила, что младшей кошке 5 лет, она ласковая. Ей ищут сразу семью.

Старшей Мурке 15 лет ищут или терпеливую передержку, или сразу чуткую и добрую семью.

"Времени у нас немного. Кошек спокойно можно и нужно разделять. Благодарю, написала девушка. - Все вопросы по телефону" (номер есть в редакции).

В Следкоме Карелии "Столице на Онего" подтвердили, что действительно 23 октября в Петрозаводске в своей квартире была убита 85-летняя женщина. Обстоятельства смерти устанавливаются, ведется следствие.