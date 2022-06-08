Уже скоро: на Старой Кукковке и в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

Временные неудобства связаны с ремонтом дорог на улицах Щербакова и Красной, сообщили в администрации Петрозаводска.

В пятницу, 8 июля, и выходные, 9 и 10 июля, изменится схема движения транспорта на Старой Кукковке и в центре Петрозаводска. Временные неудобства связаны с производством работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт магистралей выполняет АО «АБЗ-Дорстрой».

В пятницу, 8 июля, с 9 до 17 часов будет закрыт проезд по улице Щербакова на участке между Вытегорским шоссе и улицей Ломоносова.

В выходные дни, 9 и 10 июля, с 8 до 20 часов запретят движение по Красной улице на участке между улицами Антикайнена и Фридриха Энгельса.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Пропуск экстренных служб при необходимости будет обеспечен.