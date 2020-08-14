Уже завтра "Сбормобиль" соберет у петрозаводчан мусор для переработки

В воскресенье, 16 августа, "Сбормобиль" вновь проедет по карельской столице по своему обновлённому маршруту, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Волонтёры каждые первое и третье воскресенье месяца принимают у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах города. Участникам следует ознакомиться с ним заранее, чтобы выбрать для себя наиболее удобные время и место.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки петрозаводчанам нужно соблюдать правила социального дистанцирования и использовать маску. Водитель и грузчик перед выходом в рейс измеряют температуру и имеют при себе средства индивидуальной защиты.

С полным списком того, что волонтёры принимают и не принимают на переработку, а также с правилами сдачи вторсырья можно познакомиться здесь.

Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтёры больше не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных напрямую. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города. 80 % вырученных от переработки вторсырья средств по-прежнему идут на поддержку бездомных животных, остальные 20 % – на печать листовок и экорекламу.