Узнали, где в Карелии холоднее всего прямо сейчас

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» опубликовали актуальную температурную карту республики.

В сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии» рассказали о том, какая температура воздуха сейчас в райцентрах республики.



«Июньская «жара» снова в деле, - говорится в сообщении паблика. - В арктическом воздухе вовсю наблюдается конвекция. Облака с кратковременными дождями уже сформировались. В Петрозаводске местами слабо капает».



Судя по карте, холоднее всего сейчас в Сегеже, +5,2°C. Максимальная температура наблюдается на Валааме, +11,3°C.



Напомним, с 10 по 12 июня ночью и утром местами по Карелии ожидаются заморозки до -1, -3 градусов. Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.