Узнали, кому в Петрозаводске помогает доктор с необычными трубочками

Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова в Петрозаводске Михаил Сергеев рассказал о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.

Название специальности этого доктора сложно произнести с первого раза. Немногие из нас осознают, что им нужно попасть именно к этому врачу.

- Михаил Андреевич, выговорить название вашей специальности действительно не просто. Раньше таких специалистов называли рентгенологами. Вы рентгенолог?

- Не совсем. Специальность со сложным названием рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение была введена только в 2010 году. До этого все, кто занимался рентгенохирургией, обязаны были иметь сертификаты рентгенолога. Доктора моего возраста и старше получали сертификат по рентгенологии для того, чтобы работать в ангиографическом отделении. А специалисты, которых пришли в профессию после 2010 года, учились уже на рентгенэндоваскулярную диагностику.

- Вы себя считаете больше хирургом или специалистом по диагностике?

- Наверное, наша специальность ближе к хирургии. Мы не делаем большие разрезы, полосные операции, но это все-таки операционная, стерильные руки, контакт с кровью, хирургическое вмешательство. И если до операции человеку было плохо, то после нее ему часто сразу становится хорошо или лучше.

Кто попадает к врачу рентгенэндоваскулярной диагностики и как коронавирус осложнил их работу, читайте здесь.