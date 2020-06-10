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Узнали, кому в Петрозаводске помогает доктор с необычными трубочками

Новости. Общество
13:54, 11 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова в Петрозаводске Михаил Сергеев рассказал о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.

Название специальности этого доктора сложно произнести с первого раза. Немногие из нас осознают, что им нужно попасть именно к этому врачу.

- Михаил Андреевич, выговорить название вашей специальности действительно не просто. Раньше таких специалистов называли рентгенологами. Вы рентгенолог?
- Не совсем. Специальность со сложным названием рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение была введена только в 2010 году. До этого все, кто занимался рентгенохирургией, обязаны были иметь сертификаты рентгенолога. Доктора моего возраста и старше получали сертификат по рентгенологии для того, чтобы работать в ангиографическом отделении. А специалисты, которых пришли в профессию после 2010 года, учились уже на рентгенэндоваскулярную диагностику.

- Вы себя считаете больше хирургом или специалистом по диагностике?

- Наверное, наша специальность ближе к хирургии. Мы не делаем большие разрезы, полосные операции, но это все-таки операционная, стерильные руки, контакт с кровью, хирургическое вмешательство. И если до операции человеку было плохо, то после нее ему часто сразу становится хорошо или лучше.

Кто попадает к врачу рентгенэндоваскулярной диагностики и как коронавирус осложнил их работу, читайте здесь.

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Обществоведение
Доктор с необычными трубочками
Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.
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