Узнали, в каком районе Карелии выпало больше всего снега

Жителям Карелии рассказали о высоте снежного покрова в районах республики.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» появилась информация о высоте снежного покрова по состоянию на понедельник, 4 декабря.

Так, больше всего осадков выпало в Медвежьегорском районе республики, меньше всего — в Сортавальском.

Медвежьегорск: 38 см.

Энгозеро: 37 см.

Паданы: 34 см.

Калевала: 33 см.

Петрозаводск: 32 см.

Колежма: 31 см.

Реболы: 29 см.

Сегежа: 29 см.

Кондопога: 27 см.

Валаам: 27 см.

Разнаволок: 25 см.

Пудож: 15 см.

Олонец: 14 см.

Кемь: 14 см.

Суоярви: 12 см.

Сортавала: 12 см.

Если в списке отсутствует населённый пункт, значит, там нет метеостанции, уточнили в паблике.

Ранее мы писали об абсолютном рекорде по количесву осадков в Петрозаводске.