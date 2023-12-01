Узнали, в каком районе Карелии выпало больше всего снега

Жителям Карелии рассказали о высоте снежного покрова в районах республики.
В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» появилась информация о высоте снежного покрова по состоянию на понедельник, 4 декабря.
Так, больше всего осадков выпало в Медвежьегорском районе республики, меньше всего — в Сортавальском.
Медвежьегорск: 38 см.
Энгозеро: 37 см.
Паданы: 34 см.
Калевала: 33 см.
Петрозаводск: 32 см.
Колежма: 31 см.
Реболы: 29 см.
Сегежа: 29 см.
Кондопога: 27 см.
Валаам: 27 см.
Разнаволок: 25 см.
Пудож: 15 см.
Олонец: 14 см.
Кемь: 14 см.
Суоярви: 12 см.
Сортавала: 12 см.
Если в списке отсутствует населённый пункт, значит, там нет метеостанции, уточнили в паблике.
Ранее мы писали об абсолютном рекорде по количесву осадков в Петрозаводске.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание