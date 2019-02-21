В 10 раз больше автомобилей закупят в 2019 году для полиции Карелии

МВД по Карелии планирует в 2019 году приобрести для своих подразделений 64 новых автомобиля - почти в 10 раз больше, чем было закуплено в 2018 году.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента республики глава карельского МВД Дмитрий Сергеев.

“Есть подразделения, где до сих пор сотрудники ездят на 14-15 моделях “Жигулей”. Поэтому, конечно, современные автомобили будут нам большим подспорьем”, - сказал министр.

Что еще планирует купить МВД, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".