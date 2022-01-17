В 2021 году семьи с детьми-инвалидами в Карелии получили более 7 миллионов рублей

В рамках проекта «СоцПИН» маленькие жители республики с ограниченными возможностями здоровья были обеспечены 54 тысячами технических средств реабилитации.

В правительстве Карелии напомнили родителям детей-инвалидов о праве на обеспечение средствами реабилитации в рамках проекта «СоцПИН»

Чтобы облегчить жизнь карельским семьям с детьми-инвалидами, обмен информацией между отделением Фонда социального страхования и родителями проходит в рамках проекта «Социальный персональный информационный навигатор» (СоцПИН).

СоцПИН реализуется в Карелии с 2020 года. В начале каждого календарного года семьям, где воспитывается ребенок-инвалид, направляется письмо, содержащее годовую программу (ПИН), в которой маршрут обеспечения ребенка — инвалида расписан по месяцам в течение текущего года. В ПИНе указываются средства реабилитации, подлежащие замене, их количество, дата предыдущего обеспечения и плановый срок нового обеспечения.

В 2021 году дети с ограниченными возможностями здоровья были обеспечены 54 тысячами технических средств реабилитации — от подгузников и ходунков до кресел-колясок. Более 7 миллионов рублей было выплачено семьям за самостоятельно приобретённые изделия реабилитации. 80 детей прошли оздоровительные курсы в санаториях по таким профилям заболеваний, как болезни органов дыхания, эндокринной системы, заболеваний глаз и нервной системы, все с выездом за пределы республики.