В 2021 году жители Карелии стали реже разводиться

По данным Карелиястата, за первые три месяца этого года число браков в республике превысило число разводов.

В начала 2021 года в Карелии число браков превысило число разводов. За январь, февраль и март этого года официально зарегистрировали отношения 619 пар, в то время как развелись лишь 534. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года в брак вступили 640 пар, а развелись — 647.

Таким образом, на 100 заключенных браков в этом году приходится 86 разводов, против 101 в соответствующем периоде 2020 года.

Такая ситуация стала следствием в первую очередь резкого сокращения числа разводов.