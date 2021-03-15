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В администрации Петрозаводска появилась вакантная должность – ищут специалиста

Новости. Общество
14:10, 16 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В мэрии города нуждаются в специалисте в области транспортного обслуживания.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, вакантной является должность специалиста в области транспортного обслуживания для работы в управлении дорожного хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Претенденты должны иметь высшее образование.

В мэрии ждут резюме от специалистов-транспортников до 1 апреля на адрес электронной почты: andrey.maslyakov@petrozavodsk-mo.ru

Ранее сообщалось, что Петросовет запустил процедуру назначения нового главы Петрозаводска.

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