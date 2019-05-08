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Новости. Общество
08:20, 08 Мая 2019
фото: администрация Прионежского района

В администрации Прионежского района провели концерт для ветеранов

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Администрация Прионежского района организовала для ветеранов театрализованный концерт "Боевые друзья".

Перед концертом к ветеранам Прионежья обратился глава района Вадим Сухарев, который поздравил собравшихся с наступающим Днем Победы, пожелал им здоровья, мира и согласия.

В концерте приняли участие студенты Карельского колледжа культуры и искусств, артисты Национального театра, которые рассказали историю о пяти мальчишках, воевавших в Прионежском партизанском отряде "Боевые друзья".

Отряд партизан, который был создан в 1941 году, вел активные боевые действия в районе поселка Ладва и на реке Ивинка, участвовал в обороне Петрозаводска, Медвежьегорска, действовал в глубоком тылу противника на территории Финляндии.

Выступление артистов и кадры боевой хроники сменялись танцевальными и вокальными номерами.

Прямая трансляция концерта была организована на публичной странице главы Прионежского района Вадима Сухарева. Запись доступна по ссылке.

После окончания торжественной части для ветеранов устроили чаепитие, во время которого делились воспоминаниями, читали стихи и пели песни военных лет.

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