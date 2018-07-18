В аэропорту Петрозаводска сымитировали столкновение самолета с лосем

Служба авиационной безопасности аэропорта проверила работу аэродромных служб и умение сотрудников справляться с внештатными ситуациями, сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

В аэропорту "Петрозаводск" для отработки действий штатного и внештатного аварийно-спасательных формирований в чрезвычайных ситуациях, связанных с выходом животных на взлетную полосу, была объявлена внеплановая учебная тревога.

"По легенде, во время посадки самолёта "Як-40" на взлётную полосу выбежал лось и столкнулся с воздушным судном. В результате столкновения у самолёта надломилась стойка шасси", - отмечается в сообщении.

По решению руководства аэропорта, внезапные проверки действий служб в экстремальных ситуациях будут проводиться еженедельно, на условиях, максимально приближенных к реальным.