Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:18, 18 Июля 2018

В аэропорту Петрозаводска сымитировали столкновение самолета с лосем

По теме

"О каком повышении жизненного уровня можно говорить? Да ни о каком" - В Карелии обсуждают пенсионную реформу
18.07.18 13:26
Мэрия Петрозаводска получила предупреждение УФАС из-за рекламы на проспекте Ленина
18.07.18 13:15
Горячую воду в дома на Ключевой начнут давать в четверг
18.07.18 13:00
Все новости
Загрузка...

Служба авиационной безопасности аэропорта проверила работу аэродромных служб и умение сотрудников справляться с внештатными ситуациями, сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

В аэропорту "Петрозаводск" для отработки действий штатного и внештатного аварийно-спасательных формирований в чрезвычайных ситуациях, связанных с выходом животных на взлетную полосу, была объявлена внеплановая учебная тревога.

"По легенде, во время посадки самолёта "Як-40" на взлётную полосу выбежал лось и столкнулся с воздушным судном. В результате столкновения у самолёта надломилась стойка шасси", - отмечается в сообщении.

По решению руководства аэропорта, внезапные проверки действий служб в экстремальных ситуациях будут проводиться еженедельно, на условиях, максимально приближенных к реальным.

По теме

"О каком повышении жизненного уровня можно говорить? Да ни о каком" - В Карелии обсуждают пенсионную реформу
18.07.18 13:26
Мэрия Петрозаводска получила предупреждение УФАС из-за рекламы на проспекте Ленина
18.07.18 13:15
Горячую воду в дома на Ключевой начнут давать в четверг
18.07.18 13:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-07-18 13:18:26
Да не пойдут лоси Медведева пикетировать. Не бойтесь!
Кирюха непутёвый
2018-07-18 11:15:32
После такого столкновения никого уже не соберёшь . Фантазия видно не работает у горе-авиаторов .
Горожанин
2018-07-18 11:10:56
Видел оленей за рулем, а вот летающих лосей не приходилось ...там что, ограждения ВПП нет?!
кир
2018-07-18 10:59:52
Повсюду видимость работы. На очереди бесхозные сумки и пакеты с мусором.
Беня
2018-07-18 10:45:34
Откуда животные на взлетной полосе? :) Забор вокруг еропорта оптимизировать собрались?
Сергей Гриньков
2018-07-18 10:44:30
За столько лет работы ...лось и не думал перебегать полосу а тут .....я думаю это перед прилетом .........
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина

Аналитика

Сегодня 13:19
Тема недели
"Население России никогда не жило хорошо" 1
В Карелии начали обсуждать возможные изменения к закону об увеличении пенсионного возраста.
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вот ведь зараза
17.07.2018 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 3
12.07.2018 11:14
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»