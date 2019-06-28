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Новости. Общество
14:46, 28 Июня 2019
фото: "РКС-Петрозаводск"

В АО "ПКС-Тепловые сети" с отключением горячего водоснабжения началась жаркая пора

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"РКС-Петрозаводск" приступили к проведению испытаний тепловых сетей.

За недолгие две недели сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" устраняют до 200 повреждений.

"В первый день испытаний бригада работала до трех утра", – рассказывает Денис Яковлевич Богданов, начальник аварийно-диспетчерской службы. Мы попросили Дениса Яковлевича найти немного времени, чтобы ответить на наши вопросы.

Денис Яковлевич, кто определяет дату остановки тепловой энергии и возобновления горячего водоснабжения?

- График составляет ПАО "ТГК-1", как генерирующая компания, за два месяца до предполагаемой даты остановки источников тепловой энергии. Далее график согласовывается с АО "ПКС-Тепловые сети", Петрозаводской ТЭЦ и АО "СЛАВМО". После подписания график становится публичным, и СМИ размещают информацию о сроках отключения горячей воды на своих источниках.

Какие испытания проводят "ПКС-Тепловые сети"?

- Прежде всего нам нужно выявить повреждения. Для этого мы производим опрессовку труб – повышаем давление в сетях. В месте повреждения давление понижается, так мы выявляем утечку и оперативно производим замену поврежденных участков.

Как повышение давления в трубах сказывается на внутридомовых сетях? Не опасно ли это?
- За состояние общедомовых сетей отвечают ТСЖ и управляющие компании. Установка задвижки и контроль ситуации при восстановлении горячего водоснабжения – их ответственность. При должном контроле все будет в порядке, опасаться нечего. Также они следят за тем, чтобы в домах вовремя было перекрыто, а потом и возобновлено горячее водоснабжение.

Почему район Ключевая отключают раньше?

- Поэтапные отключения необходимы, чтобы распределить объем ремонтных работ для техники и рабочего состава.

В каких районах Петрозаводска кроме центра будут производить остановку тепловой энергии и проводить испытания?

- Сейчас отключены все микрорайоны, кроме Ключевой, в том числе Соломенное, Птицефабрика и Пески.

Вы устраняете повреждения по факту выявления, или есть заранее подготовленный план ремонта и модернизации тепловых сетей?

- И так, и так. Запланирован большой объем работы по Октябрьскому проспекту, будут реконструированы семь тепловых камер и участок магистральных тепловых сетей. Прокладывается новая тепловая трасса у Республиканской больницы, модернизируется котельная на ул. Ригачина. И это, конечно, лишь часть запланированных работ.

Если АО "ПКС-Тепловые сети" не успевают устранить повреждения в двухнедельный срок, то каковы ваши дальнейшие действия?

- При острой необходимости мы разрабатываем резервные схемы подключения, но все-таки стараемся укладываться в отведенный срок.

АО "ПКС-Тепловые сети" обслуживают 18 котельных в разных районах города, на балансе предприятия находится 277 км сетей в двухтрубном исчислении. На данный момент АО "ПКС-Тепловые сети" осуществляет большой инвестиционный проект – модернизация котельной, расположенной по адресу ул. Ригачина, 11, с полной заменой устаревшего оборудования на более надежное и современное.

Все новости РКС - www.facebook.com/roscomsys; https://vk.com/rks_petrozavodsk

Сайт АО "ПКС-Тепловые сети".

 

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