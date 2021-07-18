В апреле Минприроды Карелии рапортовало о готовности обеспечить пожарную безопасность в лесах

Сейчас республиканские власти ждут помощи из соседних регионов и формируют отряды добровольцев.

«Министерство готово обеспечить в 2021 году пожарную безопасность в лесах», – отрапортовал в конце апреля заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов. Через три месяца министерский чиновник командовал лесными десантниками, сельскими пожарными и добровольцами, отчаянно пытавшимися спасти от огненной стихии поселок Кудама в Пряжинском районе. В это время спасателям уже пришлось эвакуировать жителей поселка Найстенъярви в соседнем Суоярвском районе, где лесной пожар подошел к жилым домам. А Петрозаводск накрыло удушающим смогом.

О ситуации с лесными пожарами читайте в статье «Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы».