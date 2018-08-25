В аварии в Петрозаводске пострадала пожилая пассажирка

В Петрозаводске на улице Пограничной накануне вечером столкнулись две иномарки, пострадала пожилая женщина.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла накануне в 16:22 на улице Пограничной, в районе дома №5 – столкнулись Ford Fusion и Nissan Almera.

Как стало известно, водитель автомобиля Ford Fusion при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan Almera, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП пострадала 63-летняя пассажирка Ford Fusion, по характеру травм пострадавшей назначено амбулаторное лечение.