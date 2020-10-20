Посетителя бара в Карелии лишили средства связи

В полицию Костомукши обратился мужчина, у которого украли телефон в баре, сообщили в МВД по Карелии.

В середине октября в полицию Костомукши обратился 29-летний местный житель. У него пропал мобильный телефон стоимостью более 10 тысяч рублей.

По словам заявителя, в последний раз он пользовался гаджетом накануне ночью, когда отдыхал в баре с друзьями. Там он чрезмерно выпил, что помешало своевременно обнаружить пропажу.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверили всех посетителей заведения и установили подозреваемого. Им оказался 41-летний гражданин.



Мужчина признался, что в баре отдыхал со своей компанией. В какой-то момент он заметил на чужом столике оставленный без присмотра телефон и решил забрать его себе: удалил все данные, а также заменил сим-карту. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.



Возбуждено уголовное дело.