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Посетителя бара в Карелии лишили средства связи

Новости. Общество
18:20, 21 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Костомукши обратился мужчина, у которого украли телефон в баре, сообщили в МВД по Карелии.

В середине октября в полицию Костомукши обратился 29-летний местный житель. У него пропал мобильный телефон стоимостью более 10 тысяч рублей.

По словам заявителя, в последний раз он пользовался гаджетом накануне ночью, когда отдыхал в баре с друзьями. Там он чрезмерно выпил, что помешало своевременно обнаружить пропажу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверили всех посетителей заведения и установили подозреваемого. Им оказался 41-летний гражданин.

Мужчина признался, что в баре отдыхал со своей компанией. В какой-то момент он заметил на чужом столике оставленный без присмотра телефон и решил забрать его себе: удалил все данные, а также заменил сим-карту. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело. 

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