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В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Новости. Криминал
21:30, 10 Июля 2020
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В Башкирии выясняют обстоятельства убийства ветерана Великой Отечественной войны, которому было сто лет.

Тело ветерана со следами насильственной смерти нашли в частном доме в деревне Леуза Кигинского района, пишет издание "РИА Новости".

По данным СК, его убили при разбойном нападении.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия. Глава регионального управления СК взял расследование на личный контроль, на место выехал министр внутренних дел Башкирии Роман Деев.

В годы Великой Отечественной войны мужчина сражался в составе соединений Забайкальского фронта, участвовал в Маньчжурской операции. В ноябре прошлого года он отметил столетний юбилей. В последние годы, после смерти жены, жил один.

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