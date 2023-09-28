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В Беломорске пьяная женщина до смерти забила знакомого голыми руками

Новости. Криминал
19:30, 28 Сентября 2023
фото: Следком Карелии

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Женщину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Следователи Беломорского межрайонного отдела завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 42-летней местной жительницы, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии 28 сентября. Женщину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие обнаружило, что в июле 2023 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения на дворовой территории и в квартире жилого дома по улице Каменной в Беломорске, во время конфликта, возникшего с 44-летним знакомым, множество раз ударила руками и ногами потерпевшего по голове, после полученной травмы мужчина вскоре скончался.

Во время расследования обвиняемая содержалась под стражей, на допросе она дала признательные показания. Ее вина подтвердилась заключениями судмедэкспертизы и другими доказательствами. 

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщили в источнике.

Напомним, ранее судимый житель Пудожа кулаками забил до смерти своего знакомого.

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