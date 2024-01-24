В Беломорском районном суде рассмотрят 44 иска работников ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»

Сотрудники получали зарплату в меньшем размере, в связи с чем обратились в суд.

На рассмотрении в Беломорском районном суде Карелии находятся 44 иска работников ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» о взыскании недоначисленной заработной платы, сообщили в пресс-службе инстанции.

Как рассказали в источнике, основанием для обращения в суд послужило то, что работодатель начислял сотрудникам зарплату в меньшем размере без учета Федерального отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ, заключенного 12 мая 2022 года и регулирующего социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения на период 2023-2025 годов, которое является обязательным к применению для работников сферы ЖКХ.

Исковые заявления были приняты к производству суда. Назначены судебные разбирательства.