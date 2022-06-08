В больницах Карелии остаются больные коронавирусом в тяжелом состоянии

В ковидных стационарах Карелии сейчас лечится 206 пациентов, из которых 26 человек находится в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в оперативной сводке Минздрава о ситуации с коронаварусом.

За прошедшие сутки выявлено 46 инфицированных. Из них непривиты — 27 человек.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1514 человек.