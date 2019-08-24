В больнице умерли еще две жертвы страшного ДТП под Волгоградом

Авария с участием легковушки из Карелии и автобуса унесла жизни пятерых человек.

В больнице скончались пострадавшие в ДТП на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области — женщина и ребенок. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, авария произошла сегодня на 708 км федеральной дороги в 4 утра. Hyundai Solaris выехал на "встречку" и столкнулся с рейсовым автобусом "Жирновск-Москва". 35-летний водитель автомобиля из Карелии и два его пассажира, в числе которых был 10-летний мальчик, скончались на месте. 12-летняя девочка и женщина были госпитализированы в больницу, но врачи не смогли их спасти.

Предположительно погибла семья из нашей республики.