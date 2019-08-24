ВИДЕО: На трассе "Волгоград – Москва" при столкновении автобуса с легковушкой погибла семья из Карелии

Трое жителей Карелии погибли сегодня в лобовой аварии на трассе в Нивоаннинском районе Волгоградской области.

Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, автоавария произошла на 708 км федеральной дороги в 4 утра. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на "встречку" и столкнулся с рейсовым автобусом "Жирновск-Москва".

35-летний водитель автомобиля из Карелии и два его пассажира скончались, еще двое госпитализированы. В автобусе никто не пострадал. Среди погибших 10-летний мальчик, предположительно сын водителя, 12-летняя девочка в реанимации. Также пострадала женщина.

По факту аварии полицейские начали проводить проверку.