11:39, 24 Августа 2019
ВИДЕО: На трассе "Волгоград – Москва" при столкновении автобуса с легковушкой погибла семья из Карелии
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Трое жителей Карелии погибли сегодня в лобовой аварии на трассе в Нивоаннинском районе Волгоградской области.
Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, автоавария произошла на 708 км федеральной дороги в 4 утра. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на "встречку" и столкнулся с рейсовым автобусом "Жирновск-Москва".
35-летний водитель автомобиля из Карелии и два его пассажира скончались, еще двое госпитализированы. В автобусе никто не пострадал. Среди погибших 10-летний мальчик, предположительно сын водителя, 12-летняя девочка в реанимации. Также пострадала женщина.
По факту аварии полицейские начали проводить проверку.
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