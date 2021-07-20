В борьбе за место в очереди пенсионерка в Карелии получила бутылкой по голове

В Сегеже женщина, спешившая купить алкоголь, ударила бутылкой по голове 83-летнюю бабушку, не пожелавшую пропустить ее вперед, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Сегежского района поступила информация о том, что в одном из магазинов города неизвестная ударила 83-летнюю бабушку.

Страж порядка выяснил, что пенсионерка стояла в очереди на кассе. Когда пришло время оплатить товар, женщину без спроса опередила другая покупательница, которая якобы очень торопилась приобрести алкогольную продукцию. Между посетительницами магазина начался конфликт, в ходе которого, по версии дознания, незнакомка нанесла пожилой сегежанке один удар по голове бутылкой со спиртным, которая находилась у неё в руках, затем расплатилась за покупку и ушла. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Момент потасовки зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Благодаря записям правоохранители установили личность подозреваемой – 42-летней жительницы Сегежи. Она дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.