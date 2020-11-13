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В борьбе за мужчину жительница поселка Карелии воткнула нож в ногу сопернице

Новости. Криминал
11:50, 14 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Мужчина, из-за которого началась борьба с поножовщиной, вмешиваться в конфликт не стал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило заявление 43-летней жительницы посёлка Чална. Женщина указала, что получила ножевое ранение в ногу в квартире своего сожителя.

Участковый установил обстоятельства конфликта. В день обращения заявительница без предупреждения пришла в квартиру к сожителю, где застала мужчину с его близкой знакомой. Словесный конфликт между двумя женщинами быстро перерос в драку. Затем одна из них схватила нож и нанесла удар оппонентке. Мужчина, из-за которого началась ссора, в конфликт вмешиваться не стал.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Установлено, что ей причинен легкий вред здоровью. Подозреваемая – 40-летняя жительница поселка Эссойла признала вину. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-14 12:08:26
Эволюция правит бабами.
однозначно
2020-11-14 12:04:24
В Чалне много магазинов с бодрящими напитками в шаговой доступности
Гость
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