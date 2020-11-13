В борьбе за мужчину жительница поселка Карелии воткнула нож в ногу сопернице

Мужчина, из-за которого началась борьба с поножовщиной, вмешиваться в конфликт не стал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило заявление 43-летней жительницы посёлка Чална. Женщина указала, что получила ножевое ранение в ногу в квартире своего сожителя.

Участковый установил обстоятельства конфликта. В день обращения заявительница без предупреждения пришла в квартиру к сожителю, где застала мужчину с его близкой знакомой. Словесный конфликт между двумя женщинами быстро перерос в драку. Затем одна из них схватила нож и нанесла удар оппонентке. Мужчина, из-за которого началась ссора, в конфликт вмешиваться не стал.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Установлено, что ей причинен легкий вред здоровью. Подозреваемая – 40-летняя жительница поселка Эссойла признала вину. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.