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В борьбе за трезвый образ жизни бабушки житель Карелии сломал односельчанину нос табуреткой

Новости. Криминал
12:01, 01 Июня 2022
фото: © vrubcovske.ru

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В Сегежском районе местный житель стал фигурантом сразу двух уголовных дел, пока бился за трезвый образ жизни пенсионерки, сообщили в МВД Карелии.

Участковый в Сегежском районе установил обстоятельства происшествия, которое случилось весной этого года в одном из поселков. Прологом послужили конфликтные отношения между местной жительницей и её бабушкой, которая постоянно злоупотребляет спиртным в компании соседа.

Неоднократно напоминая бабушке о вреде алкоголя, внучка просила ее перестать общаться с человеком, который, по её мнению, оказывает на неё пагубное влияние. Результатов это не принесло, и девушка обратилась за помощью к 24-летнему приятелю. Тот решил самостоятельно разобраться с 37-летним другом пожилой женщины. Он пришёл к нему домой, однако хозяин жилья его не пустил. Визитёр проник в квартиру через окно. В ходе выяснения отношений, по версии полиции, он взял табуретку и ударил ею старшего оппонента по голове.

Потерпевший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него перелом носа, который в дальнейшем квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

Подозреваемый дал признательные показания. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в отношении гражданина возбуждено уголовное за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нём лица. Расследование продолжается.

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