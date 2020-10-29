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В БСМП Петрозаводска поддержали главу Минздрава Карелии, попросившего медиков беречь свое здоровье

Новости. Общество
13:43, 30 Октября 2020
фото: © Правительство Карелии
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В Больнице скорой медицинской помощи отреагировали на обращение Михаила Охлопков к медикам, которые в период пандемии коронавируса героически борются за жизнь и здоровье своих пациентов.

"Полностью поддерживаю Михаила Егоровича. В это непростое время мы продолжаем выполнять свой долг. Несмотря на неудобства, опасность, тревожную атмосферу. Наши сотрудники так же помогают пациентам, спасают их жизни и здоровье. К сожалению, многие забывают, что они такие же люди, и их могут настигнуть такие же болезни, как остальных. Искренне благодарю коллег за их самоотверженный труд, за верность своему делу, за человечность", - пишет главный врач БСМП Наталья Алонцева.

В паблике Больницы скорой медицинской помощи, комментируя обращение министра здравоохранения республики, пишут, что сегодня всем приходится применять новые алгоритмы работы, перестраивать систему оказания помощи, в первую очередь, заботясь о безопасности пациентов.

"Никто не снимал с нас ни те проблемы, с которыми мы вступили в ковидную эру, ни огромное количество неинфекционных заболеваний. Именно в это время проверяется на прочность каждый специалист, участвующий в оказании медицинской помощи. Именно сейчас определяется ценность каждого шага в предотвращении пандемии. Именно сегодня, как никогда, мы боремся за здоровье каждого специалиста, за его работоспособность. Мы находимся на переднем крае борьбы, на самом опасном ее участке. Мы - это каждый из нас, кем бы он ни был, каждый работник БСМП. Пандемия не выбирает жертвы по профессиональному признаку. Риск инфицирования для медицинских работников выше, чем у других. И заболеваемость среди врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала во всем мире выше, чем в других отраслях. Да, мы тоже болеем, но возвращаясь в строй, еще более ответственно подходим к исполнению своих обязанностей. Мы желаем всем здоровья и веры в победу над коронавирусной инфекцией!" - пишут на официальной странице БСМП.

Напомним, глава Минздрава сообщил, что в Карелии никогда не скрывали случаи заболевания ковидной инфекцией медицинских работников. В республике, в отличие от некоторых российских регионов, не было ни одного летального исхода от ковида среди медиков. В Карелии не закрыли ни одного отделения, ни одной больницы, не остановили оказание помощи, а даже расширили её.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в БСМП Петрозаводска заболели коронавирусом 45 сотрудников.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-30 13:46:06
Было бы глупо не поддержать, ведь речь идёт об их здоровье.
протестанутый
2020-10-30 14:03:28
zanoza, сегодня избыток тебя и твоей глупости.
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