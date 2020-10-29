"В такие сложные времена жители Карелии надеются только на нас с вами"

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков обратился к медикам, которые героически борются за жизнь и здоровье каждого человека в период эпидемии коронавируса.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал проникновенное обращение к медикам и поблагодарил их за самоотдачу, сострадание к людям и чуткое сердце.

"Обратимся к истории. Во все времена в период эпидемий люди надеялись только на врачевателей, лекарей, которые их спасали. Начиная с глубокой древности, мы знаем трагические истории врачей, когда они заболевали во время повального мора и умирали, выполняя свой долг.



В настоящее время, в период пандемии коронавируса, медики героически борются за жизнь и здоровье каждого человека, несмотря на трудности, круглосуточно, не считаясь с личным временем, подчас забывая о собственных семьях, потому что в их помощи нуждаются пациенты.



Но медицинские работники - такие же люди, ходят в магазины, ездят на общественном транспорте и так же подвержены заражению вирусом, как и все остальные. Кроме того, они могут заболеть на работе, непосредственно соприкасаясь с больными. Такие случаи есть и будут, к сожалению.



Мы никогда не скрывали случаи заболевания ковидной инфекцией медицинских работников. В Карелии, в отличие от некоторых российских регионов, не было ни одного летального исхода от ковида среди медиков. Мы не закрыли ни одного отделения, ни одной больницы, не остановили оказание помощи, а даже расширили её.



Дорогие коллеги, благодарю вас за вашу самоотдачу, сострадание к людям, чуткое сердце, понимание того, что жизни людей в ваших руках. Я знаю, что ради нас вы делаете всё возможное. Сил вам, здоровья, терпения - выстоять и дойти до конца пути. Берегите себя! В такие сложные времена жители республики надеются только на нас с вами".