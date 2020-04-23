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В бывшей музыкальной школе райцентра Карелии открыли траурный зал

Новости. Общество
11:48, 24 Апреля 2020
фото: https://vk.com/muezerskyru
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Для большего комфорта его собираются оснастить системой кондиционирования воздуха.

В поселке Муезерский на севере Карелии впервые открылся траурный зал. Он располагается в здании бывшей музыкальной школы, которое давно не использовалось и стало приходить в упадок.

Как сообщил официальный паблик Муезерского района в социальной сети "ВКонтакте", один из местных предпринимателей провел в здании ремонтные работы, и теперь в нем разместился магазин ритуальных принадлежностей и зал гражданских панихид. "Как ни парадоксально это прозвучит, но первое, что отмечаешь при входе в Зал прощаний – комфорт", – написал районный паблик.

Траурный зал в поселке собираются оборудовать системой кондиционирования воздуха. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуков
2020-04-24 13:35:31
По всей Республике закрыли, а в п. Муезерский открыли.
Yana Zhemoitelite
2020-04-24 12:55:24
Символическая метаморфоза.
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