В бывшей музыкальной школе райцентра Карелии открыли траурный зал

Для большего комфорта его собираются оснастить системой кондиционирования воздуха.

В поселке Муезерский на севере Карелии впервые открылся траурный зал. Он располагается в здании бывшей музыкальной школы, которое давно не использовалось и стало приходить в упадок.

Как сообщил официальный паблик Муезерского района в социальной сети "ВКонтакте", один из местных предпринимателей провел в здании ремонтные работы, и теперь в нем разместился магазин ритуальных принадлежностей и зал гражданских панихид. "Как ни парадоксально это прозвучит, но первое, что отмечаешь при входе в Зал прощаний – комфорт", – написал районный паблик.

Траурный зал в поселке собираются оборудовать системой кондиционирования воздуха.