В "час пик" в Петрозаводске произошло ДТП (ВИДЕО)

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В результате происшествия 8 октября движение по улице Гоголя в сторону улицы Антикайнена оказалось заблокировано.
В 16-45 произошла авария с участием двух автомобилей на улице Гоголя у дома №28, сообщается на сайте DtpPtz.tu.
ДТП произошло в вечерний "час пик". В сторону Гоголевского путепровода образовалась пробка.
Судя по видео, один из участников ДТП двигался по полосе встречного движения.
В это же время второй участник ДТП выезжал с прилегающей территории через "окно", образовавшееся в транспортном потоке.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамера компании "Сампо" запечатлела момент произошедшего.
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