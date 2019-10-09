В "час пик" в Петрозаводске произошло ДТП (ВИДЕО)

В результате происшествия 8 октября движение по улице Гоголя в сторону улицы Антикайнена оказалось заблокировано.

В 16-45 произошла авария с участием двух автомобилей на улице Гоголя у дома №28, сообщается на сайте DtpPtz.tu.

ДТП произошло в вечерний "час пик". В сторону Гоголевского путепровода образовалась пробка.

Судя по видео, один из участников ДТП двигался по полосе встречного движения.

В это же время второй участник ДТП выезжал с прилегающей территории через "окно", образовавшееся в транспортном потоке.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компании "Сампо" запечатлела момент произошедшего.