В честь Дня Победы в районе Карелии пройдет легкоатлетический забег по лыжному трамплину

Экстремальный легкоатлетический забег по лыжному трамплину 9 мая устроят в Сортавале – приглашаются все желающие.

В паблике администрации Сортавалы опубликовано сообщение о том, что 8 мая в парке Ваккосалми на лыжном трамплином комплексе Центра Досуга совместно с администрацией Сортавальского поселения и ТОС Сортавалы проведут соревнования по экстремальному бегу, посвященные Великой Победе над фашизмом в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.

Приглашают всех желающих поддержать участников. Начало в 12.00.