В честь Дня Победы ветеранам обеспечат бесплатный проезд на две недели

Вопросы организации бесплатного проезда на транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны обсудили участники оргкомитета "Победа", которое провела заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

С 1 по 15 мая участники Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица в Карелии смогут бесплатно воспользоваться пригородным, межмуниципальным и городским транспортом.

Что касается железнодорожного транспорта, вопрос будет решаться по всей территории Российской Федерации.

По воздушному сообщению карельский Минтранс направил запрос в компанию "Победа", которая сейчас осуществляет рейсы между Петрозаводском и Москвой.