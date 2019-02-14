В честь Дня Победы ветеранам обеспечат бесплатный проезд на две недели

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Вопросы организации бесплатного проезда на транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны обсудили участники оргкомитета "Победа", которое провела заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.
С 1 по 15 мая участники Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица в Карелии смогут бесплатно воспользоваться пригородным, межмуниципальным и городским транспортом.
Что касается железнодорожного транспорта, вопрос будет решаться по всей территории Российской Федерации.
По воздушному сообщению карельский Минтранс направил запрос в компанию "Победа", которая сейчас осуществляет рейсы между Петрозаводском и Москвой.
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