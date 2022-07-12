В четверг на два часа остановится движение по трассе, ведущей в Карелию

Федеральную трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автодороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) в четверг, 14 июля 2022 года, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение транспорта.

«В период с 10.50 до 12.50 для прохода вверх по реке состава „МБ-1204“ + „Александрит“ + „Вулкан“ с максимальным высотным габаритом 23,9 метра, представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Управление дорог просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.