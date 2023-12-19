В четверг по северным районам Карелии ожидается до -12°С

О погоде на 21 декабря рассказали специалисты Гидрометцентра республики.

В Карелии 21 декабря будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью задует юго-западный, западный, днем юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха будет колебаться от -3 до -8°С, по северным районам от -7 до -12°С в течение суток.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер задует ночью западный, юго-западный, днем юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха составит -3, -5°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться.