В четверг синоптики обещают небольшой дождь в Карелии

О погоде на 7 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем – небольшой дождь.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Ночью будет +2, +4 градуса, днем потеплеет до +14.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +1, +6 градусов, возможны заморозки до -3. Днем будет +7, +12 градусов, на юге республики воздух прогреется до +15.
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