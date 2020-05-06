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В четверг синоптики обещают небольшой дождь в Карелии

Новости. Погода
17:00, 06 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 7 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем – небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью будет +2, +4 градуса, днем потеплеет до +14.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +1, +6 градусов, возможны заморозки до -3. Днем будет +7, +12 градусов, на юге республики воздух прогреется до +15.

 

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