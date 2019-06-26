В четверг в Карелии ожидаются дожди

О погоде на 27 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь.

Ветер ночью юго-восточный, южный, днем – юго-восточный, восточный слабый.



Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +18.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночью температура воздуха составит +8, +13 градусов, местами похолодает до +4. Днем потеплеет до +15, +20 градуса.