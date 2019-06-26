В четверг в Карелии ожидаются дожди

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О погоде на 27 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь.
Ветер ночью юго-восточный, южный, днем – юго-восточный, восточный слабый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +18.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью температура воздуха составит +8, +13 градусов, местами похолодает до +4. Днем потеплеет до +15, +20 градуса.
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