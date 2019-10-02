В четверг в Карелии подморозит до -3

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О погоде на 3 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Во второй половине дня небольшой дождь.
Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем –умеренный.
Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем воздух прогреется до +4, +6.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо- восточный умеренный.
Ночью похолодает до +4, -1 градуса, при прояснениях до -3. Днем потеплеет до +1, +6 градусов.
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