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Новости. Погода
17:00, 17 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

В четверг в Карелии потеплеет до +23

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О погоде на 18 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. 

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +11, +13 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +19.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем возможны ливни.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Ночью температура воздуха составит +9, +14 градусов. Днем потеплеет до +19, местами до +23 градусов. 

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