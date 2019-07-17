В четверг в Карелии потеплеет до +23

О погоде на 18 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Возможен дождь.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +11, +13 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +19.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем возможны ливни.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Ночью температура воздуха составит +9, +14 градусов. Днем потеплеет до +19, местами до +23 градусов.