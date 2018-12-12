В четверг в Карелии температура может опуститься до -18

О погоде на 13 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 13 декабря будет облачно с прояснениями. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, восточный слабый.

Ночная температура опустится до -6 градусов, днем столбик термометра поднимется до -3.

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег, в отдельных районах республики возможен туман. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, восточный, на севере переменный слабый.

Температура ночью -4, -9 градусов, по северным районам -6, -11, местами до -18, днем потеплеет до -3, на севере возможен мороз до -13 градусов.