В четверг в Карелию придет гроза

О погоде 29 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 29 июля будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +14, +16°С, днем потеплеет до +22, +24°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем в большинстве районов дожди, местами сильные, гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый.

Ночью похолодает до +12, +17°С, местами до +6°С, днем воздух прогреется до +19, +24°С, местами до +27°С.