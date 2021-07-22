В четверг в Карелию придет гроза

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17:00, 28 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

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О погоде 29 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 29 июля будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +14, +16°С, днем потеплеет до +22, +24°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем в большинстве районов дожди, местами сильные, гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый.

Ночью похолодает до +12, +17°С, местами до +6°С, днем воздух прогреется до +19, +24°С, местами до +27°С.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-28 17:39:02
Не всем это понравится. Особенно которая на пожарной истерике хочет в депутатки пролезть
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