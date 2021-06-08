В четверг в Карелию вернется летняя жара

О погоде на 10 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Петрозаводск в четверг ждет небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем достигнет отметки +22, +24°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-восточный, на юге восточный слабый.

Температура воздуха ночью будет опускаться +5, +10°С, днем поднимется до +22,+27°С, у водоемов немного прохладнее — до+17,+20°С.