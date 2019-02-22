В четырех районах Карелии установят пункты весогабаритного контроля грузовиков

Министр внутренних дел Карелии Дмитрий Сергеев назвал районы Карелии, где в 2019 году будут установлены пункты весогабаритного контроля грузового автотранспорта.

По его словам, в 2018 году сотрудники Госавтоинспекции совместно с работниками Управления автомобильных дорог провели обследование участков автомобильных дорог регионального значения и определили места установки пунктов автоматизированного весогабаритного контроля.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году запланировано устройство 4 автоматических комплексов весогабаритного контроля", - сообщил Сергеев на заседании парламента Карелии.