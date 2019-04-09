В дачном кооперативе Карелии вора-неудачника спасли полицейские

В Сортавальском районе провалившегося под лед и заснувшего в снегу с ворованными вещами мужчину нашли полицейские, сообщил в МВД Карелии.

В ночь на 7 апреля в полицию Сортавальского района поступило сообщение от жителей одного из поселков. Они заметили, что в дачном доме орудует кто-то неизвестный, тогда как хозяина точно не должно быть.

На место происшествия прибыли сотрудники ППС и ДПС, которые заметили у дома следы. Они вели в ближайшую лесополосу. Там полицейские обнаружили спящего в снегу гражданина.

В ходе дальнейших разбирательств сотрудники полиции восстановили картину происшествия.

Тем вечером 55-летний местный житель, употребив спиртное, отправился гулять и провалился под лед водоема. Вымокнув, он решил найти сухое место.

Как гражданин пояснил полицейским, именно для этого он вскрыл чужой дом. Внутри он обнаружил различные рыболовные принадлежности. У него родилась идея похитить 2 палатки, снасти, 5 рыболовных сетей и рыбацкий стул. Со всем этим имуществом подозреваемый скрылся в лесу, но, устав, прилег на снег и уснул рядом с похищенными предметами. Разбудили его уже сотрудники полиции.

Благодаря полицейским имущество будет возвращено владельцу. Помимо этого, полицейские спасли жизнь похитителю-неудачнику, заснувшему в мокрой одежде в снегу.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Его фигуранту грозит лишение свободы до шести лет со штрафом.