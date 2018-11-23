В дачном кооперативе Карелии загорелась частная баня

Пожар произошел в дачном кооперативе Костомукши, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 22 ноября, в 21.17 пожарно-спасательное подразделение Костомукши привлекалось для ликвидации пожара в частной бане СНТ "Ремонтник-1".

В 21:26 пожар ликвидирован. Площадь повреждения составила всего 1 кв м.

Пострадавших и погибших нет.

Причины, виновный и ущерб устанавливаются.