В дачном кооперативе Карелии загорелась частная баня

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Пожар произошел в дачном кооперативе Костомукши, сообщили в МЧС Карелии.
В минувший четверг, 22 ноября, в 21.17 пожарно-спасательное подразделение Костомукши привлекалось для ликвидации пожара в частной бане СНТ "Ремонтник-1".
В 21:26 пожар ликвидирован. Площадь повреждения составила всего 1 кв м.
Пострадавших и погибших нет.
Причины, виновный и ущерб устанавливаются.
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