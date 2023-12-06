В день Карелии на выставке-форуме «Россия» организуют образовательные лекции

На ВДНХ 21 декабря запланирована обширная программа.

Образовательные лекции организуют в день Карелии на выставке-форуме «Россия», сообщили на официальном портале республики.

На ВДНХ 21 декабря запланирована обширная программа, посвященная региону. Среди различных мероприятий, призванных поближе познакомить жителей России с историей, культурой, промышленностью и традициями Карелии, в отдельный блок выделят выступления спикеров, представляющих научное, духовное и бизнес-сообщества республики, отметили в источнике.

Международная выставка-форум «Россия», которая проводится по указу президента страны, начала свою работу в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Экспозицию Карелии можно увидеть ежедневно в павильоне № 75 на ВДНХ, а 21 декабря на площадке состоится день нашей республики.

Среди многочисленных мероприятий, призванных поближе познакомить жителей России с нашим регионом, запланирована образовательная программа. Она пройдет в одном из малых залов 75-го павильона.

В 15.00 директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг выступит с лекцией «Петрозаводск знаменит! Гаскойн велик!». В центре внимания — пушки Александровского завода в истории России.

Далее в 16.00 консультант по комплексному развитию Горного парка «Рускеала» Антон Юшко расскажет про историю создания и успеха парка.

Епископ Троицкий Панкратий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря выступит перед слушателями в 17.00. Темой его лекции станет «Валаам. История и современность». Лекция будет сопровождаться выступлением хора Валаамского монастыря.

Финалом образовательной программы станет презентация книги-альбома «Русская свадьба Заонежья» с участием фольклорного ансамбля музея-заповедника «Кижи». Она начнется в 19.30 в павильоне D «Наша культура».

Чтобы принять участие в образовательной программе форума, необходимо получить специальный QR-код и предъявить его при посещении лекции. Код выдают после регистрации на сайте лектория «Знание». Организаторы выставки обращают внимание, что для каждой лекции генерируется отдельный QR-код: «одна лекция — один код».

В источнике добавили, что 21 ноября гостей и посетителей форума ждут не только лекции, но и множество культурных событий, в том числе праздничная программа «Из Карелии с любовью» с участием известных творческих коллективов республики.

Кроме того, в этот день посетители смогут попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с сувенирной продукцией из нашей республики.