В День космонавтики квартет Exprompt из Петрозаводска даст концерт в соцсети

Присоединиться к трансляции концерта ансамбля Exprompt можно 12 апреля в паблике Карельской филармонии в соцсети "ВКонтакте".

Карельская филармония продолжает серию трансляций "Концертов из дома". Первым свое 40-минутное выступление отважился записать известный мультиинструменталист Михаил Тоцкий. Три с половиной тысячи человек стали зрителями его воскресного концерта.

Как рассказали в филармонии, эстафету подхватили музыканты популярного в республике квартета Exprompt. Каждый из артистов записал свою партию у себя дома, потом эти записи свели в одну - и сочинения Чайковского, Стравинского, Шостаковича, Хачатуряна и других композиторов, аранжировки народной музыки прозвучат для публики.

В филармонии заявляют, что не смирятся с отсутствием концертов: живая музыка на время уйдет в сеть, но не утратит своего очарования.

Начало концерта в 19.00.

Ранее сообщалось, что закрытые из-за коронавируса учреждения культуры Карелии перешли на работу онлайн.