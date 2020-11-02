В День народного единства в Карелии будет тепло и сыро

О погоде на 4 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 4 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +5,+7°С, днем потеплеет до +6,+8°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +1, +6°С, днем воздух прогреется до +3, +8°С.