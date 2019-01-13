В День печати глава Карелии назвал главные качества настоящего журналиста

Артур Парфенчиков поздравил всех, кто имеет отношение к печати, с профессиональным праздником.

"Сегодня мы отмечаем День российской печати, - написал глава Карелии на своей странице в соцсети, - больше 300 лет прошло с выхода первой российской печатной газеты «Ведомости», изданной в Санкт-Петербурге. Но, несмотря на стремительный выход в Интернет, деятельность работников печати остается актуальной: мы с удовольствием читаем книги, журналы и газеты, значительно расширился спектр печатной продукции, а поэты, писатели, журналисты, редакторы, корректоры и наборщики востребованы обществом, как и прежде.

День российской печати всегда считался профессиональным праздником журналистов, многие из которых стали писателями, поэтами, публицистами, политиками. Это неудивительно, потому что настоящий журналист интересуется всем, успешно осваивает сферу, о которой пишет, не остается равнодушным к проблемам общества и бедам отдельных людей, транслирует позитивные новости в необъятный информационный поток.

Безусловно, современные СМИ очень отличаются от прежних, но мы продолжаем уважать и ценить тех, кто сохранил традиции и перенес их в интернет-пространство. Еще остались настоящие аналитики и люди, которые пишут великолепные очерки, остались те, кто помнит один из главных законов – "не навреди", кто не идет по пути дешевого популизма и западных шаблонов.

Поздравляю с праздником всех, кто имеет отношение к печати и продолжает ее славные традиции!

Желаю здоровья, вдохновения, новых творческих проектов и благодарных читателей".

В заключение поздравления Артур Парфенчиков пообещал обязательно в ближайшее время пригласить на чашечку чаю представителей журналистского сообщества, ветеранов отрасли, чтобы "поговорить о насущном, поделиться идеями".