В День России в центре Петрозаводска развернется ярмарка

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На площади Кирова 12 июня развернется ярмарка карельских товаропроизводителей, сообщили в Минсельхозе Карелии.
В День России, 12 июня, на площади Кирова в Петрозаводске будет работать ярмарка товаров карельских производителей.
Для жителей и гостей столицы участники ярмарки – предприятия и хозяйства республики – предложат широкий ассортимент своей продукции: молочные продукты, колбасы, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы и многое другое.
Предварительно о своем участии в выездной торговле заявили ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО", ООО "Суоярвский хлебозавод", АО "Эссойла", ИП Федоренко, ООО "Рыбоводное хозяйство "Приладожье" и другие.
Ярмарка откроется в 13 часов.
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