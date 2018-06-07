В День России в центре Петрозаводска развернется ярмарка

На площади Кирова 12 июня развернется ярмарка карельских товаропроизводителей, сообщили в Минсельхозе Карелии.

В День России, 12 июня, на площади Кирова в Петрозаводске будет работать ярмарка товаров карельских производителей.

Для жителей и гостей столицы участники ярмарки – предприятия и хозяйства республики – предложат широкий ассортимент своей продукции: молочные продукты, колбасы, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы и многое другое.

Предварительно о своем участии в выездной торговле заявили ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО", ООО "Суоярвский хлебозавод", АО "Эссойла", ИП Федоренко, ООО "Рыбоводное хозяйство "Приладожье" и другие.

Ярмарка откроется в 13 часов.