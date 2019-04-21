В День рождения Ленина погода в Карелии будет теплой

О погоде на 22 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 22 апреля будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью температура составит +1, +3 градуса, днем +13, +15.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки. Ночью на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

В ночные часы ожидается похолодание до +3, -2, местами до -6 градусов, днем потеплеет до +6, +11, местами до +16.