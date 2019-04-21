В День рождения Ленина погода в Карелии будет теплой

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О погоде на 22 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 22 апреля будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Ночью температура составит +1, +3 градуса, днем +13, +15.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки. Ночью на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
В ночные часы ожидается похолодание до +3, -2, местами до -6 градусов, днем потеплеет до +6, +11, местами до +16.
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